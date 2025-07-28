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      Появилось видео с места смертельного ДТП с участием жены Шавката Рахмонова

      Опубликовано:

      ДТП в Жамбылской области
      Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

      Появилось видео с места смертельного ДТП с участием жены казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

      Видео опубликовали полицейские на своей официальной странице в Instagram. В ДП Жамбылской области отметили, что 27 июля 2025 года в 08:50 часов на 299 км автодороги республиканского значения Алматы - Екатеринбург водитель автомашины Тoyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание транспортного средства.

      В результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое доставлены в больницу.

      По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

      Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии и объективного выяснение причин произошедшего. Автомашина водворена на специализированную стоянку.

      Ранее в Сети появилась информация о ДТП в Жамбылской области. Отмечалось, что за рулем машины была жена спортсмена Шавката Рахмонова. По данным соцсетей, Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296 км трассы Алматы - Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся. На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна (35 лет) умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын госпитализированы в Шу, их состояние - средней тяжести. В полиции подтвердили информацию о смертельном ДТП.

      Позже в управлении здравоохранения сообщили, что Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Состояния средней тяжести. Лечение получают согласно клиническим протоколам.

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