Мотоциклист погиб после наезда на бордюр в Астане

В Астане мотоциклист наехал на бордюр, после чего столкнулся с автомобилями и столбом. К сожалению, парень не выжил, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

В Сети распространяется видео с места ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло около 04:00 по улице Кошкарбаева в Астане. По словам очевидцев, мотоцикл выехал на бордюрную часть дороги.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что от полученных травм мотоциклист скончался в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, водитель мотоцикла, следуя по улице Кошкарбаева, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, после чего по инерции столкнулся с припаркованными автомобилями, а затем - со столбом уличного освещения", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Напомним, вчера в километре от Караганды произошло столкновение мотоцикла с патрульным автомобилем. Водитель мотоцикла погиб.

Ранее в Сарани произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте.

До этого смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

В апреле в Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек.

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