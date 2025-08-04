Мотоциклист погиб после наезда на бордюр в Астане
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В Астане мотоциклист наехал на бордюр, после чего столкнулся с автомобилями и столбом. К сожалению, парень не выжил, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.
В Сети распространяется видео с места ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло около 04:00 по улице Кошкарбаева в Астане. По словам очевидцев, мотоцикл выехал на бордюрную часть дороги.
В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что от полученных травм мотоциклист скончался в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, водитель мотоцикла, следуя по улице Кошкарбаева, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, после чего по инерции столкнулся с припаркованными автомобилями, а затем - со столбом уличного освещения", - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.
Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.
Напомним, вчера в километре от Караганды произошло столкновение мотоцикла с патрульным автомобилем. Водитель мотоцикла погиб.
Ранее в Сарани произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте.
До этого смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.
В апреле в Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2271948-motociklist-pogib-posle-naezda-na-bordyur-v-astane/
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