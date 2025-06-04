Подросток разбился на мотоцикле в Карагандинской области
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В Сарани произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что ДТП с участием мотоцикла "Индура" и автобуса "Ютонг" произошло 3 июня в 17:30 на пересечении улиц Победы-Зиминой.
"В результате ДТП 15-летний мотоциклист скончался на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.
Ранее сообщалось, смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.
В апреле в Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек.
А до этого мы писали, что МИД проверяет информацию о смерти мотоциклиста из Казахстана на острове Пхукет в Таиланде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2252307-podrostok-razbilsya-na-motocikle-v-karagandinskoy-oblasti/