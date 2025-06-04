Подросток разбился на мотоцикле в Карагандинской области

В Сарани произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что ДТП с участием мотоцикла "Индура" и автобуса "Ютонг" произошло 3 июня в 17:30 на пересечении улиц Победы-Зиминой.

"В результате ДТП 15-летний мотоциклист скончался на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

В апреле в Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек.

А до этого мы писали, что МИД проверяет информацию о смерти мотоциклиста из Казахстана на острове Пхукет в Таиланде.