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Мотоциклист скончался после столкновения с Hyundai в Астане

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Мотоциклист скончался в Астане
Полиция на месте ДТП. Кадр из видео: t.me/krispastana

В Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Telegram-канале Krispastana опубликовали информацию о том, что на проспекте Туран в Астане погиб мотоциклист.

"На проспекте Туран в Астане, в сторону Барыс арены, был обнаружен мотоциклист, который скончался на месте происшествия. Причины трагедии остаются неизвестными", - указано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комметарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"6 апреля, около 19:30 часов, на проспекте Туран произошло столкновение мотоцикла с автомобилем марки Hyundai. В результате полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Напоминаем, что с наступлением летнего периода на дорогах увеличилось количество водителей мопедов, скутеров, мотоциклов и велосипедистов. В связи с этим, призываем всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения для предотвращения трагедий", - сказано в комментарии ДП.

В полиции добавили, что особое внимание необходимо уделять использованию защитной экипировки и соблюдению скоростного режима.

На прошлой неделе мы писали, что в Министерстве иностранных дел проверяют информацию о смерти мотоциклиста из Казахстана на острове Пхукет в Таиланде. Ранее такая информация была опубликована в Сети.

Летом прошлого года сообщалось, что в Акмолинской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний, который ехал за рулем мотоцикла и столкнулся с легковым автомобилем.

В октябре прошлого года в Костанае произошла авария с участием "КамАЗа", легкового автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2233688-motociklist-skonchalsya-posle-stolknoveniya-s-hyundai-v-astane/