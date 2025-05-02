Мотоциклист разбился насмерть на трассе в Мангистау (видео)
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Смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.
Видеоролик с места смертельного ДТП опубликовала Instagram-страница cenzura_aktau. В описании к посту указано, что спасти мотоциклиста не удалось.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО изданию Lada.kz сообщили, что начали расследование по факту ДТП.
"По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и столкнулось с дорожным ограждением. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия до прибытия экстренных служб", - сообщили в ведомстве.
Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
"Проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в полиции.
Напомним, ранее в Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек.
А до этого мы писали, что МИД проверяет информацию о смерти мотоциклиста из Казахстана на острове Пхукет в Таиланде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2241198-motociklist-razbilsya-nasmert-na-trasse-v-mangistau-video/