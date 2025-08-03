Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем полиции и погиб под Карагандой (видео)

В километре от Караганды произошло столкновение мотоцикла с патрульным автомобилем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области. Водитель мотоцикла погиб.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Карагандинской области сообщили о ДТП, которое произошло сегодня в 7.30 часов утра, в километре от Караганды, на автодороге "Алматы-Екатеринбург".

"По предварительным данным, водитель мотоцикла допустил столкновение с впереди стоящим спецавтостранспортом Kia Sportage. В результате ДТП, 42-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - заявил заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

В апреле этого года на автодороге Сарыколь - Костанай произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Пострадавших не было.

До этого в Талдыкоргане водитель Chevrolet во время совершения поворота не уступил дорогу встречному полицейскому авто, из-за чего произошло столкновение со служебной автомашиной. В результате ДТП пострадал один человек, который был доставлен в больницу.

В Жамбылской области в ДТП при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции: водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории.

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