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      Умер в больнице: 12-летний мальчик на мопеде врезался в автобус в Кульсары

      Опубликовано:

      Мопед
      Мопед. Иллюстративное фото: pexels.com

      Трагедия произошла накануне в Кульсары - в результате столкновения мопеда с автобусом погиб 12-летний мальчик, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

      7 июля около 19:00 в Кулсары произошло столкновение автобуса с мопедом, сообщили в Департаменте полиции Атырауской области.

      В результате дорожно-транспортного происшествия подросток 2012 года рождения, управлявший мопедом, был доставлен в больницу.

      К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм.

      "По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия",- сообщили в полиции.

      Отметим, что с 5 апреля текущего года для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

      • регистрация в полиции;
      • водительское удостоверение категории А1, А или В;
      • технический осмотр;
      • страховка гражданской ответственности.

      Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

      • удостоверение личности (можно в электронном виде);
      • технический документ или характеристики мопеда.

      Напомним, в мае мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком в Алматы - водитель автомобиля "ГАЗель" следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении. Близ улицы Момышулы во время разворота допустил столкновение с мотоциклом, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

      Также в мае смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

      А в Астане в апреле произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек

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