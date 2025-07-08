Умер в больнице: 12-летний мальчик на мопеде врезался в автобус в Кульсары

Трагедия произошла накануне в Кульсары - в результате столкновения мопеда с автобусом погиб 12-летний мальчик, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

7 июля около 19:00 в Кулсары произошло столкновение автобуса с мопедом, сообщили в Департаменте полиции Атырауской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток 2012 года рождения, управлявший мопедом, был доставлен в больницу.

К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия",- сообщили в полиции.

Отметим, что с 5 апреля текущего года для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.

Напомним, в мае мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком в Алматы - водитель автомобиля "ГАЗель" следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении. Близ улицы Момышулы во время разворота допустил столкновение с мотоциклом, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

Также в мае смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

А в Астане в апреле произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек

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