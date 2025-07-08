Умер в больнице: 12-летний мальчик на мопеде врезался в автобус в Кульсары
Опубликовано:
Трагедия произошла накануне в Кульсары - в результате столкновения мопеда с автобусом погиб 12-летний мальчик, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.
7 июля около 19:00 в Кулсары произошло столкновение автобуса с мопедом, сообщили в Департаменте полиции Атырауской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия подросток 2012 года рождения, управлявший мопедом, был доставлен в больницу.
К сожалению, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм.
"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия",- сообщили в полиции.
Отметим, что с 5 апреля текущего года для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:
- удостоверение личности (можно в электронном виде);
- технический документ или характеристики мопеда.
Напомним, в мае мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком в Алматы - водитель автомобиля "ГАЗель" следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении. Близ улицы Момышулы во время разворота допустил столкновение с мотоциклом, за рулем которого находился 26-летний мужчина.
Также в мае смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области – насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.
А в Астане в апреле произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2263182-umer-v-bolnice-12-letniy-malchik-na-mopede-vrezalsya-v-avtobus-v-kulsary/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах