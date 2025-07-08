Мопедист сбил полицейского и попытался скрыться в Алматы (видео)
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В Алматы арестовали 20-летнего парня, который намеренно сбил сотрудника полиции и уехал с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В Instagram-аккаунте Департамент полиции Алматы сообщил, что на проспекте Толе би местная полицейская служба заметила мопед, который двигался по встречной полосе.
Полицейские попытались остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда один из патрульных продолжил преследование пешком, водитель мопеда намеренно сбил его и уехал с места происшествия. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения, записи с которых также опубликованы ведомством.
"В результате оперативных мероприятий нарушитель был установлен и задержан. В отношении него составлены административные материалы сразу по нескольким фактам, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции", - сообщили в ДП Алматы.
По информации полиции, решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту на 10 суток.
Напомним, недавно нарушительница "прокатила" сотрудника полиции на капоте своей машины на территории аэропорта Алматы - в полиции рассказали подробности.
До этого мы сообщали, что полицейский задержал предполагаемого угонщика в Алматы - во время погони мужчина протащил стража порядка на украденном мопеде.
В январе этого года в Шымкенте водитель авто, проигнорировав требования сотрудника полиции, прокатил его на капоте автомобиля.
А в октябре водитель прищемил пальцы и протащил полицейского на двери авто в Алматинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2263200-mopedist-sbil-policeyskogo-i-popytalsya-skrytsya-v-almaty-video/
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