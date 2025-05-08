Мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком в Алматы (фото)

Трагедия произошла минувшим вечером в Алматы - в результате аварии погиб мотоциклист, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.

В ведомстве сообщили, что авария имела место вчера вечером, в 22:10, в Алатауском районе.

По данным полиции, водитель автомобиля "ГАЗель" следовал по проспекту Рыскулова в западном направлении. Близ улицы Момышулы во время разворота допустил столкновение с мотоциклом, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в одну из больниц города, где скончался.

По факту произошедшей аварии возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ночь на 9 апреля в Алматы случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.

Также в апреле в Астане произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля, в результате ДТП на месте погиб один человек.

На днях смертельное ДТП произошло на трассе Жетыбай – Жанаозен в Мангистауской области - насмерть разбился мотоциклист. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

Авария. Фото: Zakon.kz