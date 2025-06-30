Два человека пострадали в ДТП с внедорожником Range Rover в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover, в результате аварии пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП в произошло Бостандыкском районе города сегодня в 02:15.

"Водитель Range Rover, следуя по улице Саина в южном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, а именно на разделительное металлическое ограждение. Далее, продолжив движение, опрокинулся", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в результате ДТП двое пассажиров обратились за медицинской помощью.

Место ДТП. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела.

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