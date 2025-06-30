Два человека пострадали в ДТП с внедорожником Range Rover в Алматы
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В Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover, в результате аварии пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП в произошло Бостандыкском районе города сегодня в 02:15.
"Водитель Range Rover, следуя по улице Саина в южном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, а именно на разделительное металлическое ограждение. Далее, продолжив движение, опрокинулся", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что в результате ДТП двое пассажиров обратились за медицинской помощью.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела.
На прошлой неделе в Усть-Каменогорске водитель повредил несколько автомобилей во дворе, а один из них вытолкнул на дорогу. Инцидент снял на видео очевидец.
До этого в Алматы легковушка снесла рекламный щит после столкновения с автобусом в Алматы.
Также в середине июня в Алматы произошло жуткое ДТП на Кульджинском тракте. В полиции сообщили, что в аварии погиб один человек, трое пострадали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2260701-dva-cheloveka-postradali-v-dtp-s-vnedorozhnikom-range-rover-v-almaty/
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