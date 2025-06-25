Водитель протаранил несколько машин в Усть-Каменогорске и спокойно ушел (видео)

В Усть-Каменогорске водитель повредил несколько автомобилей во дворе, а один из них вытолкнул на дорогу. Инцидент снял на видео очевидец. Сейчас нарушителя разыскивают, передает NUR.KZ.

Видео появилось в нескольких Telegram-каналах, в частности, его опубликовали в Kris_p_astana.

На кадрах видно, как мужчина за рулем легкового автомобиля сначала хаотично вытолкнул одну из машин на дорогу, затем снова заехал во двор, остановился на газоне и спокойно ушел.

"По словам очевидцев, мужчина мог быть пьян. Известно также, что автомобиль принадлежит его тете", - говорится в посте.

Как сообщали в пресс-службе ДП ВКО, полицейские уже установили личность гражданина.

"В настоящее время принимаются меры по его задержанию", - заявили в ведомстве.

Ранее в области Абай молодой лихач попытался скрыться от полиции. Погоню сняли на видео. Далеко водителю ехать не удалось - сотрудники полиции заблокировали движение на перекрестке и задержали нарушителя. Как оказалось, у водителя не было прав.

А в Акмолинской области сотрудники патрульной полиции остановили пьяного водителя, который позвал своего знакомого. По данным правоохранителей, последний попытался применить насилие в отношении полицейских.

Также нетрезвый житель Семея, нарушивший правила дорожного движения, попытался скрыться от полиции на высокой скорости. Но в ходе погони он не справился с управлением и попал в ДТП.

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