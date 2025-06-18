Смертельное ДТП произошло в Алматы (видео)

В Сети появились видео очевидцев жуткого ДТП в Алматы на Кульджинском тракте. В полиции сообщили, что в аварии погиб один человек, трое пострадали, передает NUR.KZ.

Видео появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. Авторы написали, что ДТП произошло напротив спецЦОНа.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что в аварии погиб человек.

"Дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 20:12 в Медеуском районе Алматы. Водитель автомашины марки Audi, следуя по Кульджинскому тракту в северном направлении, севернее проспекта Рыскулова не справился с рулевым управлением и, выехав на восточную обочину, допустил наезд на препятствие, а именно металлический отбойник.

В результате данного ДТП пассажир автомашины скончался на месте происшествия, водитель и еще два пассажира с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, добавив, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.

Добавим, 16 июня в Сатпаеве авто насмерть сбило девочку. Водителя водворили в ИВС, также за отсутствие дорожной разметки пешеходного перехода, на котором произошел наезд, привлекли к ответственности замакима города.

Ранее на трассе в Алматинской области автомобиль скорой помощи сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции зарегистрировали уголовное дело.

На ВОАД в Алматы водитель грузовика, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет. Он едва не влетел в остановку, на которой находились ожидающие общественного транспорта люди. Полицейские начали расследование обстоятельств аварии.

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