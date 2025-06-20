Легковушка снесла рекламный щит после столкновения с автобусом в Алматы (фото)

Еще одна авария с участием автобуса произошла сегодня в Алматы - в результате произошедшего пострадала девушка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Данное ДТП имело место сегодня, 20 июня, в 15:30 в Медеуском районе города.

По информации ДП, водитель автобуса марки Yutong двигался по проспекту Назарбаева в северном направлении, севернее улицы Макатаева он допустил столкновение с автомобилем марки Hyundai, который двигался в том же направлении.

Авария. Фото: polisia.kz

Предполагается, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции автобусом.

После удара, по инерции, легковушка врезалась в опору рекламного щита.

В результате аварии пострадала водитель Hyundai - она обратилась за медпомощью.

К расследованию случившегося приступили сотрудники районного УП.

Авария. Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что сегодня утром в Алматы пассажирский автобус столкнулся с Chevrolet Cobalt, после чего допустил наезд на строение.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела.