Легковушка снесла рекламный щит после столкновения с автобусом в Алматы (фото)
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Еще одна авария с участием автобуса произошла сегодня в Алматы - в результате произошедшего пострадала девушка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Данное ДТП имело место сегодня, 20 июня, в 15:30 в Медеуском районе города.
По информации ДП, водитель автобуса марки Yutong двигался по проспекту Назарбаева в северном направлении, севернее улицы Макатаева он допустил столкновение с автомобилем марки Hyundai, который двигался в том же направлении.
Предполагается, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции автобусом.
После удара, по инерции, легковушка врезалась в опору рекламного щита.
В результате аварии пострадала водитель Hyundai - она обратилась за медпомощью.
К расследованию случившегося приступили сотрудники районного УП.
Стоит отметить, что сегодня утром в Алматы пассажирский автобус столкнулся с Chevrolet Cobalt, после чего допустил наезд на строение.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2257770-legkovushka-snesla-reklamnyy-shchit-posle-stolknoveniya-s-avtobusom-v-almaty-foto/
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