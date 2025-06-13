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В Алматы грузовик едва не влетел в остановку с людьми, опрокинувшись в кювет (фото)

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Сегодня, 13 июня, на ВОАД в Алматы произошло ДТП - водитель грузовика, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет, чудом объехав при этом остановку с людьми, передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в полиции Алматы, ДТП произошло сегодня в 11:00 в Медеуском районе города.

"Водитель грузового транспорта, следуя по восточной объездной автомобильной дороге в северном направлении, на пересечении с улицей Брянская не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - пояснили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, ему была оказана медпомощь. Полицейские начали расследование обстоятельств аварии.

Добавим, Zakon.kz пишет, что грузовик "подрезала" легковушка, отчего тот вильнул, вылетел на обочину и, с трудом объехав остановку с людьми, опрокинулся в кювет.

"Спасибо, что не убил", - поблагодарила потом водителя пенсионерка с остановки.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Добавим, также сегодня ночью в поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли.

Также в Акмолинской области автобус столкнулся с КамАЗом. Обошлось без пострадавших. Виновник привлечен к административной ответственности.

Еще одно ДТП произошло в Актюбинской области на закрытом участке автодороги. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика обошлось без пострадавших.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

1. составить схему ДТП;

2. протокол осмотра места ДТП;

3. административный протокол;

4. отобрать объяснения;

5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255217-v-almaty-gruzovik-edva-ne-vletel-v-ostanovku-s-lyudmi-oprokinuvshis-v-kyuvet-foto/