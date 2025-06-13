В Алматы грузовик едва не влетел в остановку с людьми, опрокинувшись в кювет (фото)
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Сегодня, 13 июня, на ВОАД в Алматы произошло ДТП - водитель грузовика, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет, чудом объехав при этом остановку с людьми, передает NUR.KZ.
Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в полиции Алматы, ДТП произошло сегодня в 11:00 в Медеуском районе города.
"Водитель грузового транспорта, следуя по восточной объездной автомобильной дороге в северном направлении, на пересечении с улицей Брянская не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - пояснили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика, ему была оказана медпомощь. Полицейские начали расследование обстоятельств аварии.
Добавим, Zakon.kz пишет, что грузовик "подрезала" легковушка, отчего тот вильнул, вылетел на обочину и, с трудом объехав остановку с людьми, опрокинулся в кювет.
"Спасибо, что не убил", - поблагодарила потом водителя пенсионерка с остановки.
Добавим, также сегодня ночью в поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли.
Также в Акмолинской области автобус столкнулся с КамАЗом. Обошлось без пострадавших. Виновник привлечен к административной ответственности.
Еще одно ДТП произошло в Актюбинской области на закрытом участке автодороги. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика обошлось без пострадавших.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
1. составить схему ДТП;
2. протокол осмотра места ДТП;
3. административный протокол;
4. отобрать объяснения;
5. направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255217-v-almaty-gruzovik-edva-ne-vletel-v-ostanovku-s-lyudmi-oprokinuvshis-v-kyuvet-foto/