77-летнюю женщину насмерть сбили в Алматы

Сегодня, 24 июня, в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом: водитель, сдавая назад, сбил женщину 77 лет, которая от полученных травм скончалась, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.

"Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом имело место сегодня в первой половине дня в Бостандыкском районе Алматы.

По предварительным данным, водитель автомашины марки Infiniti, осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на женщину 1948 года рождения. В результате полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

По данному факту Управлением дознания ДП возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Добавим, страшное ДТП произошло 2 дня назад на трассе Алматы - Бишкек: погибли пять человек, четверо госпитализированы.

Ранее на этой же трассе произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека.

Также мы писали, что ДТП произошло в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.

До этого смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. Трагедия произошла на 32 километре автодороги "Алматы - Кокпек - Коктал".

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.