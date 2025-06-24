77-летнюю женщину насмерть сбили в Алматы
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Сегодня, 24 июня, в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом: водитель, сдавая назад, сбил женщину 77 лет, которая от полученных травм скончалась, передает NUR.KZ.
Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматы.
"Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом имело место сегодня в первой половине дня в Бостандыкском районе Алматы.
По предварительным данным, водитель автомашины марки Infiniti, осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на женщину 1948 года рождения. В результате полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.
По данному факту Управлением дознания ДП возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Добавим, страшное ДТП произошло 2 дня назад на трассе Алматы - Бишкек: погибли пять человек, четверо госпитализированы.
Ранее на этой же трассе произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека.
Также мы писали, что ДТП произошло в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.
До этого смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. Трагедия произошла на 32 километре автодороги "Алматы - Кокпек - Коктал".
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2258892-77-letnyuyu-zhenshchinu-nasmert-sbili-v-almaty/
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