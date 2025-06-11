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Смертельное ДТП возле отеля в Бурабае: автомобиль сбил людей

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Мужчина и женщина гуляют по дороге
Пешеходы идут по обочине дороги. Иллюстративное фото: Nataliia Prokopenko / Getty Images

В Бурабайском районе в результате ДТП пострадали два пешехода, которые шли по обочине дороги. Один из них погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 11 июня в Бурабайском районе произошла трагедия, напомнившая, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и проявлять взаимное уважение на дороге.

В районе одного из отелей в Бурабайском районе водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь в сторону центра поселка, допустил наезд на двух пешеходов, шедших по обочине. Один из пострадавших, 27-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице. Второй участник происшествия получил легкие телесные повреждения.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК РК.

"Стоит отметить, что некоторые СМИ сообщили, будто в результате происшествия пострадали четыре человека. Эта информация не соответствует действительности - пешеходов было двое", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Ранее стало известно, попадут ли под амнистию водители, из-за которых произошла смерть на дороге. Депутат Абзал Куспан пояснил, что по транспортным видам преступлений амнистия не распространяется на тех лиц, действия которых повлекли смерть человека.

В Семее произошло ДТП с трагическим исходом - водитель "КамАЗа" сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

А в Жамбылской области водителя эвакуатора осудили за смерть трех человек в дорожной аварии. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2254425-smertelnoe-dtp-vozle-otelya-v-burabae-avtomobil-sbil-lyudey/