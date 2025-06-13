"Скорая" насмерть сбила человека в Алматинской области

На трассе в Алматинской области автомобиль скорой помощи сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"11 июня водитель Hyundai H350 на 75 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", - рассказали в ведомстве.

Полиция Алматинской области обратилась к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила безопасности: водителям - быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и в местах возможного появления пешеходов, а пешеходам - переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.

Ранее в Уральске столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. По данным полиции, водитель "скорой" проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai Accent. В аварии пострадали четыре человека.

В области Жетісу произошло ДТП с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи, причем последняя перевернулась на крышу. Авария случилась в городе Текели.

До этого в Рудном карета скорой помощи попала в ДТП - пострадали фельдшер, водитель и пассажир одного из легковых авто.