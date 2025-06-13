Массовое ДТП произошло на трассе в Павлодарской области: есть пострадавшие (видео)

На автодороге Павлодар - Астана произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пять человек доставлены в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-аккаунте tipavlo.dar опубликовали видео очевидцев ДТП по трассе в Павлодарской области. На кадрах видны три поврежденных автомобиля.

В комментариях к публикации Департамент полиции Павлодарской области подтвердил, что в ДТП попали три машины. Случилось это 13 июня около 17:00 на 118 км автодороги Павлодар - Астана.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полицией проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пять человек доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

1. составить схему ДТП;

2. протокол осмотра места ДТП;

3. административный протокол;

4. отобрать объяснения;

5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сегодня также появилась информация о ДТП в Астане, при котором один из автомобилей опрокинулся на крышу. Водитель автомашины Lexus, следуя по улице Бараева, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet.

Также сегодня в Алматы грузовик едва не влетел в остановку с людьми, опрокинувшись в кювет.

До этого, ночью в поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли.

А в Акмолинской области автобус столкнулся с КамАЗом. Обошлось без пострадавших. Виновник привлечен к административной ответственности.