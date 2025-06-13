Массовое ДТП произошло на трассе в Павлодарской области: есть пострадавшие (видео)
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На автодороге Павлодар - Астана произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пять человек доставлены в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
В Instagram-аккаунте tipavlo.dar опубликовали видео очевидцев ДТП по трассе в Павлодарской области. На кадрах видны три поврежденных автомобиля.
В комментариях к публикации Департамент полиции Павлодарской области подтвердил, что в ДТП попали три машины. Случилось это 13 июня около 17:00 на 118 км автодороги Павлодар - Астана.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полицией проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пять человек доставлены в больницу", - сообщили в полиции.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
1. составить схему ДТП;
2. протокол осмотра места ДТП;
3. административный протокол;
4. отобрать объяснения;
5. направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сегодня также появилась информация о ДТП в Астане, при котором один из автомобилей опрокинулся на крышу. Водитель автомашины Lexus, следуя по улице Бараева, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet.
Также сегодня в Алматы грузовик едва не влетел в остановку с людьми, опрокинувшись в кювет.
До этого, ночью в поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли.
А в Акмолинской области автобус столкнулся с КамАЗом. Обошлось без пострадавших. Виновник привлечен к административной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255355-massovoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti-est-postradavshie-video/