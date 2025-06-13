Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Въехал в автобусную остановку": BMW попал в смертельное ДТП в Алматинской области (фото, видео)

Опубликовано:

Поврежденный в ДТП автомобиль
Место ДТП. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

В поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-аккаунте gres_big_family появились кадры с места ДТП в Илийском районе Алматинской области. На видео видно сильно поврежденный автомобиль, который в результате столкновения еще загорелся, и пострадавших. Сообщается, что авария произошла около двух часов ночи.

В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что 13 июня водитель BMW-323, следуя по улице Жансугурова в поселке Отеген батыра, не справившись с рулевым управлением, въехал в автобусную остановку.

"В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте. Водитель, не приходя в сознание, умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир госпитализирован в больницу с различными травмами", - рассказали в ДП региона.

По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.

"Полиция предупреждает, одна ошибка за рулем может стоить жизни. Соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны и ответственны за рулем, ведь безопасность на дороге зависит от каждого водителя", - обратились в полиции к автовладельцам.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и лошади. Оно унесло жизни двух человек, еще трое - госпитализированы.

До этого в Бурабайском районе в результате ДТП пострадали два пешехода, которые шли по обочине дороги. Один из них погиб.

А 9 июня в Алматы случилось серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Кадры с места аварии появились в соцсетях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255100-vehal-v-avtobusnuyu-ostanovku-bmw-popal-v-smertelnoe-dtp-v-almatinskoy-oblasti-foto-video/