"Въехал в автобусную остановку": BMW попал в смертельное ДТП в Алматинской области (фото, видео)

В поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-аккаунте gres_big_family появились кадры с места ДТП в Илийском районе Алматинской области. На видео видно сильно поврежденный автомобиль, который в результате столкновения еще загорелся, и пострадавших. Сообщается, что авария произошла около двух часов ночи.

В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что 13 июня водитель BMW-323, следуя по улице Жансугурова в поселке Отеген батыра, не справившись с рулевым управлением, въехал в автобусную остановку.

"В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте. Водитель, не приходя в сознание, умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир госпитализирован в больницу с различными травмами", - рассказали в ДП региона.

По факту дорожно-транспортного происшествия в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.

"Полиция предупреждает, одна ошибка за рулем может стоить жизни. Соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны и ответственны за рулем, ведь безопасность на дороге зависит от каждого водителя", - обратились в полиции к автовладельцам.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и лошади. Оно унесло жизни двух человек, еще трое - госпитализированы.

До этого в Бурабайском районе в результате ДТП пострадали два пешехода, которые шли по обочине дороги. Один из них погиб.

А 9 июня в Алматы случилось серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Кадры с места аварии появились в соцсетях.