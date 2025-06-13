Автобус столкнулся с грузовиком в Акмолинской области

В селе Караоткель произошло ДТП с участием автобуса и грузовой машины "КамАЗ". Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

В Telegram-канале krispastana появилась информация, что в Акмолинской области автобус столкнулся с КамАЗом. Автор пишет, что по предварительной информации, в результате удара автобус врезался в столб.

За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Акмолинской области.

"12 июня в селе Караоткель Целиноградского района на пересечении улиц Курмангазы - 39-я произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса марки "Yutong" и грузовой автомашины марки "КамАЗ". В результате ДТП жертв и пострадавших нет", - пояснили в полиции.

Сообщается, что виновник привлечен к административной ответственности по ст. 610 ч.1 КоАП РК.

Согласно данной санкции "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (78 тыс. тенге).

Несколько дней назад сообщалось, в Семее произошло ДТП с трагическим исходом - водитель КамАЗа сбил велосипедиста. По данным региональной полиции, водитель грузового автомобиля - КамАЗа, выезжая с улицы Папанина на улицу Каржаубайулы, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по проезжей части.

До этого в Алматинской области на трассе столкнулись легковой автомобиль и стоящий КамАЗ. Водитель легковушки доставлен в больницу.

Еще одно ДТП произошло в Актюбинской области на закрытом участке автодороги. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика обошлось без пострадавших.