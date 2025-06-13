Автомобиль опрокинулся на крышу после ДТП в Астане: есть пострадавший (фото)
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В Сети появилась информация о ДТП в Астане, при котором один из автомобилей опрокинулся на крышу. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana. Авторы написали, что на улице Бараева в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна из машин перевернулась.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам сообщили, что в ДТП пострадал человек.
"Водитель автомашины Lexus, следуя по улице Бараева, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet, следовавшей в попутном направлении, после чего допустил опрокидывание на крышу. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины марки Chevrolet. Проводится проверка", - рассказали в Департаменте полиции Астаны.
Добавим, также сегодня в Алматы грузовик едва не влетел в остановку с людьми, опрокинувшись в кювет. "Спасибо, что не убил", - поблагодарила потом водителя пенсионерка с остановки.
Также сегодня ночью в поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли.
А в Акмолинской области автобус столкнулся с КамАЗом. Обошлось без пострадавших. Виновник привлечен к административной ответственности.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
1. составить схему ДТП;
2. протокол осмотра места ДТП;
3. административный протокол;
4. отобрать объяснения;
5. направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255250-avtomobil-oprokinulsya-na-kryshu-posle-dtp-v-astane-est-postradavshiy-foto/