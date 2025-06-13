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Автомобиль опрокинулся на крышу после ДТП в Астане: есть пострадавший (фото)

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ДТП в Астане
ДТП в Астане. Фото: t.me/krispastana

В Сети появилась информация о ДТП в Астане, при котором один из автомобилей опрокинулся на крышу. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana. Авторы написали, что на улице Бараева в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна из машин перевернулась.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам сообщили, что в ДТП пострадал человек.

"Водитель автомашины Lexus, следуя по улице Бараева, при повороте направо, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet, следовавшей в попутном направлении, после чего допустил опрокидывание на крышу. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины марки Chevrolet. Проводится проверка", - рассказали в Департаменте полиции Астаны.

Добавим, также сегодня в Алматы грузовик едва не влетел в остановку с людьми, опрокинувшись в кювет. "Спасибо, что не убил", - поблагодарила потом водителя пенсионерка с остановки.

Также сегодня ночью в поселке Отеген батыра произошло страшное ДТП. Не справившись с управлением, автомобиль BMW въехал в автобусную остановку. Два человека погибли.

А в Акмолинской области автобус столкнулся с КамАЗом. Обошлось без пострадавших. Виновник привлечен к административной ответственности.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

1. составить схему ДТП;

2. протокол осмотра места ДТП;

3. административный протокол;

4. отобрать объяснения;

5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2255250-avtomobil-oprokinulsya-na-kryshu-posle-dtp-v-astane-est-postradavshiy-foto/