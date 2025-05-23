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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы (фото, видео)

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Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Алматы минувшей ночью - вспыхнул пожар. Сообщается о пострадавших. Кадры с места событий опубликовали в соцсетях.

Видео, снятые очевидцами, появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На них видно последствия столкновения легкового автомобиля и автобуса. Можно заметить следы использования огнетушителя на месте ДТП.

Также в видео видны медики и полицейские.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Автор сообщает, что авария произошла на проспекте Рыскулова в Алматы. По его словам, пострадали несколько человек.

Корреспондент NUR.KZ обратился за информацией о случившемся в пресс-службу ДП Алматы.

Как пишет Zakon.kz, когда автобус, который двигался в восточном направлении, совершал левый разворот, в него влетела легковая машина марки Audi, которая двигалась на запад.

После удара вспыхнул пожар. Пострадали четыре человека из Audi - их госпитализировали.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2247990-chetyre-cheloveka-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-almaty-foto-video/