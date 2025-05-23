Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы (фото, видео)
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Алматы минувшей ночью - вспыхнул пожар. Сообщается о пострадавших. Кадры с места событий опубликовали в соцсетях.
Видео, снятые очевидцами, появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На них видно последствия столкновения легкового автомобиля и автобуса. Можно заметить следы использования огнетушителя на месте ДТП.
Также в видео видны медики и полицейские.
Автор сообщает, что авария произошла на проспекте Рыскулова в Алматы. По его словам, пострадали несколько человек.
Корреспондент NUR.KZ обратился за информацией о случившемся в пресс-службу ДП Алматы.
Как пишет Zakon.kz, когда автобус, который двигался в восточном направлении, совершал левый разворот, в него влетела легковая машина марки Audi, которая двигалась на запад.
После удара вспыхнул пожар. Пострадали четыре человека из Audi - их госпитализировали.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2247990-chetyre-cheloveka-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-almaty-foto-video/