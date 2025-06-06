Три машины столкнулись на автодороге Алматы-Оскемен: есть пострадавшие (видео)

Накануне вечером на автодороге Алматы-Оскемен произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин, пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-паблике krisp.tdk. Сообщается, что из-за аварии был затор на трассе.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, ДТП произошло накануне в 22:50.

"По предварительным данным, водитель автомобиля марки Toyota Camry допустил столкновение с впереди идущим автомобилем той же марки. В результате удара оба транспортных средства потеряли управление и совершили наезд на колесоотбойник, затем столкнулись с автомашиной Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП телесными повреждениями были осмотрены несколько человек, в том числе водитель внедорожника, а также двое несовершеннолетних пассажиров. После оказания медицинской помощи все участники были отпущены домой", - отмечается в комментарии.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

До этого четыре человека, в том числе ребенок, погибли в горящем авто в Петропавловске.

Ранее сообщалось, ДТП произошло в Алатауском районе Алматы - в результате столкновения двух автомобилей один из них врезался в АЗС. Водитель и пассажир Mercedes получили травмы и были доставлены в медучреждение.

До этого смертельная авария произошла на трассе в Алматинской области - погибли два человека. Трагедия произошла на 32 километре автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал".

Также на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от КамАЗа прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека.