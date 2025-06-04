Отказали тормоза: фура перегородила трассу на юге Казахстана

На дороге Тараз - Шымкент отказали тормоза у крупногабаритного грузовика без разрешения на проезд. Обошлось без пострадавших, но фура перегородила трасу, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖол", на 653-м километре платной автодороги I-б категории по направлению Тараз - Шымкент, вблизи населенного пункта Келтемашат Тюлькубасского района Туркестанской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием крупногабаритного грузового автомобиля марки Shacman.

Грузовик следовал по направлению Тараз - Шымкент по автодороге от границы РФ (КПП "Жайсан") к границе с Китаем (КПП "Нұр Жолы").

На Машатском перевале у транспортного средства отказала тормозная система, в результате чего водитель не справился с управлением. Грузовик перекрыл проезжую часть в обоих направлениях и повредил 220 погонных метров колесоотбойного ограждения. Пострадавших, к счастью, нет.

В настоящее время движение осуществляется по одной полосе. Ведутся работы по полному восстановлению проезда.

Также отмечается, что филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" по Туркестанской области не выдавал разрешения на проезд грузовика, так как его габариты превышали установленные нормативы (ширина - 5,2 м, высота - 5,2 м).

АО "НК "ҚазАвтоЖол" призывает перевозчиков и водителей строго соблюдать правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, своевременно получать соответствующие разрешения, а также следить за техническим состоянием транспортных средств.

Напомним, ранее к водителям грузового транспорта обратились с предупреждением: с 1 1 июня на территории страны введены летние ограничения на движение тяжеловесного грузового транспорта.

Добавим, в апреле грузовик снес пешеходный мост на юге Казахстана при перевозке негабаритного груза. В результате столкновения мостовая конструкция была полностью разрушена.

В феврале легковушку смяло при столкновении с "КамАЗом" в Мангистау: погибли четыре человека.

А в декабре прошлого года на платном участке автодороги Астана - Щучинск произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Один из водителей остановился перед терминалом оплаты, а второй грузовик, следовавший за ним, не смог затормозить из-за отказа тормозной системы.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.