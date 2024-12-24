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Отказали тормоза: ДТП с грузовиками произошло у терминала оплаты на трассе Астана - Щучинск

Опубликовано:

ДТП у терминала
ДТП у терминала оплаты. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

На платном участке автодороги Астана - Щучинск произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол", на платном участке автодороги Астана - Щучинск произошел инцидент, который подчеркивает необходимость строгого соблюдения мер безопасности на дорогах.

По предварительным данным, один из водителей остановился перед терминалом оплаты, а второй грузовик, следовавший за ним, не смог затормозить из-за отказа тормозной системы.

В результате попутного столкновения двух грузовых автомобилей, к счастью, никто не пострадал, но последствия могли быть гораздо серьезнее, подчеркивают в ведомстве.

"Этот случай еще раз напоминает о важности своевременного технического обслуживания автомобилей, особенно в зимний период. Проверка состояния тормозной системы, шин и других ключевых узлов транспорта является жизненно важной мерой", - отмечается в публикации.

Национальная компания "КазАвтоЖол" призывает водителей соблюдать осторожность и снижать скорость перед шлагбаумами и терминалами оплаты, особенно при управлении тяжелым транспортом, который требует большего тормозного пути.

Кроме того, важно учитывать зимние погодные условия, поскольку холод, гололед и снег значительно увеличивают нагрузку на автомобиль и повышают риск отказа систем.

Напомним, вчера на трассе Алматы - Екатеринбург произошло столкновение с участием двух автомашин: Shacman и Toyota Camry. Водитель и пассажирка легкового авто госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на трассе между Карагандой и Темиртау случилась авария, в результате которой пострадал 12-летний ребенок.

Помимо этого, на 15-й магистрали в Караганде произошло ДТП. Столкнулись "Лада Приора" и маршрутный автобус. В результате аварии погиб водитель легковушки.

Также в Карагандинской области на трассе Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии один человек госпитализирован.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2204259-otkazali-tormoza-dtp-s-gruzovikami-proizoshlo-u-terminala-oplaty-na-trasse-astana-shchuchinsk/

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