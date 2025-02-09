Легковушку смяло при столкновении с "КамАЗом" в Мангистау: погибли четыре человека (фото)

Смертельная авария произошла на трассе Бейнеу-Сайотес. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Погибли четверо, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, ДТП произошло на трассе Бейнеу - Сайотес 6 февраля. Участниками аварии стали водители Toyota Camry и "КамАЗ".

"В результате столкновения четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель Toyota Camry с травмами доставлен в Бейнеускую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Водителю "КамАЗа" помощь врачей не понадобилась ввиду отсутствия травм. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в региональной полиции.

ДТП в Мангистау. Фото: lada.kz

Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.