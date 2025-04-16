Полностью разрушен: грузовик снес пешеходный мост на юге Казахстана
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В Кызылординской области произошло ДТП на трассе KAZ-06. Оно привело к полному разрушению надземного пешеходного перехода, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 16 апреля в 15:00 в Кармакшинском районе Кызылординской области на 1629-м километре автодороги KAZ-06 "Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
"Водитель грузового автомобиля марки SITRAK, следуя по маршруту Кызылорда - Актобе, нарушил правила перевозки негабаритного груза и задел надземный пешеходный переход", - рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".
В результате столкновения мостовая конструкция была полностью разрушена.
Как отметили в компании, дорожное покрытие на участке было сухим, прямая трасса II-й технической категории находилась в исправном состоянии с четкой дорожной разметкой и установленными знаками согласно дислокации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2236326-polnostyu-razrushen-gruzovik-snes-peshehodnyy-most-na-yuge-kazahstana/