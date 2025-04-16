Полностью разрушен: грузовик снес пешеходный мост на юге Казахстана

В Кызылординской области произошло ДТП на трассе KAZ-06. Оно привело к полному разрушению надземного пешеходного перехода, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 16 апреля в 15:00 в Кармакшинском районе Кызылординской области на 1629-м километре автодороги KAZ-06 "Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

"Водитель грузового автомобиля марки SITRAK, следуя по маршруту Кызылорда - Актобе, нарушил правила перевозки негабаритного груза и задел надземный пешеходный переход", - рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".

В результате столкновения мостовая конструкция была полностью разрушена.

На месте происшествия. Фото: t.me/qazavtojol

Как отметили в компании, дорожное покрытие на участке было сухим, прямая трасса II-й технической категории находилась в исправном состоянии с четкой дорожной разметкой и установленными знаками согласно дислокации.

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