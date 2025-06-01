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Двухлетнего ребенка сбил поезд в Карагандинской области

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Поезд едет по путям
Поезд. Иллюстративное фото: Bashir Osman's Photography/Getty Images

В Сети появилась информация, что на станции Большая Михайловка поезд сбил двухлетнего ребенка. Пост прокомментировали в КТЖ, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Temirtau.today. Авторы сообщили, что поезд сбил ребенка на железнодорожных путях.

"Местные жители в шоке и требуют установить ограждающие сетки вдоль железной дороги. Люди боятся, что не всегда смогут уследить за детьми", - говорится в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в КТЖ и полицию на транспорте.

"1 июня 2025 года в 11:47 на перегоне Караганозек - Карабас участка Караганда - Акадыр машинист грузового поезда применил экстренное торможение в связи с выходом двухлетнего ребенка на железнодорожные пути.

Пострадавший с травмами доставлен родителями в городскую детскую больницу Караганды.

Информация о происшествии передана в Линейный отдел полиции станции Караганда-Сортировочная", - сообщили нам в пресс-службе КТЖ и призвали родителей быть внимательными и обеспечивать контроль за детьми вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили о возбуждении уголовного дела.

"Линейным отделом полиции на станции Караганды-Сортировочная возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия", - информировали в пресс-службе ведомства, отметив, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в марте в Алматинской области мужчина внезапно вышел на пути и по неосторожности попал под грузовой поезд на перегоне Аксенгир - Чемолган.

"На подаваемые сигналы локомотива и дежурного по переезду мужчина не реагировал. Наезда избежать не удалось", - отметили в АО "НК "КТЖ". В Сети сообщали, что мужчина погиб.

Ранее в Мангистауской области поезд наехал на человека, в результате чего мужчина лишился ног. По информации ДП на транспорте, возбуждено уголовное дело. Предварительная причина случившегося - нарушение пострадавшим правил безопасности, а именно переход железнодорожных путей в неустановленном месте.

Прошлой осенью в Уральске 15-летняя девочка по пути из дома в город попала под тепловоз - ей ампутировали ногу и палец.

За неделю до этого сообщалось, что поезд сбил мужчину на ж/д путях в Акмолинской области - отмечается, что молодой человек был в наушниках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2251158-dvuhletnego-rebenka-sbil-poezd-v-karagandinskoy-oblasti/