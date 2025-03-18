"На сигналы не реагировал": мужчина попал под поезд и погиб в Алматинской области
Опубликовано:
В Алматинской области мужчина внезапно вышел на пути и по неосторожности попал под грузовой поезд на перегоне Аксенгир - Чемолган, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".
Как сообщает официальный Telegram-канал нацкомпании, 17 марта 2025 года в 17:24 на железнодорожном перегоне Аксенгир - Чемолган (участок Алматы - Отар) машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на пути.
"На подаваемые сигналы локомотива и дежурного по переезду мужчина не реагировал. Наезда избежать не удалось", - отметили в АО "НК "КТЖ".
О происшествии сообщили в линейное управление полиции станции Алматы-1.
"Предварительная причина инцидента - личная неосторожность пострадавшего и несоблюдение правил безопасности на железной дороге", - рассказали в компании.
По информации Instagram-паблика kaskelenkz, мужчина погиб, и это якобы не первый подобный случай в этом месте.
"Люди бегают взад и вперед по рельсам, говоря, что по мосту неудобно ходить", - говорится в посте.
В КТЖ призывали граждан строго соблюдать правила перехода через железнодорожные пути, пользоваться только специально оборудованными переходами, а также проявлять бдительность и внимательность вблизи железной дороги.
Ранее в Мангистауской области поезд наехал на человека, в результате чего мужчина лишился ног. По информации ДП на транспорте, возбуждено уголовное дело. Предварительная причина случившегося - нарушение пострадавшим правил безопасности, а именно переход железнодорожных путей в неустановленном месте.
На юге Казахстана внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. Водитель скрылся с места происшествия после того, как прохожие помогли отбуксировать машину.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2229024-na-signaly-ne-reagiroval-muzhchina-popal-pod-poezd-i-pogib-v-almatinskoy-oblasti/