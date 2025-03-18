"На сигналы не реагировал": мужчина попал под поезд и погиб в Алматинской области

В Алматинской области мужчина внезапно вышел на пути и по неосторожности попал под грузовой поезд на перегоне Аксенгир - Чемолган, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщает официальный Telegram-канал нацкомпании, 17 марта 2025 года в 17:24 на железнодорожном перегоне Аксенгир - Чемолган (участок Алматы - Отар) машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на пути.

"На подаваемые сигналы локомотива и дежурного по переезду мужчина не реагировал. Наезда избежать не удалось", - отметили в АО "НК "КТЖ".

О происшествии сообщили в линейное управление полиции станции Алматы-1.

"Предварительная причина инцидента - личная неосторожность пострадавшего и несоблюдение правил безопасности на железной дороге", - рассказали в компании.

По информации Instagram-паблика kaskelenkz, мужчина погиб, и это якобы не первый подобный случай в этом месте.

"Люди бегают взад и вперед по рельсам, говоря, что по мосту неудобно ходить", - говорится в посте.

В КТЖ призывали граждан строго соблюдать правила перехода через железнодорожные пути, пользоваться только специально оборудованными переходами, а также проявлять бдительность и внимательность вблизи железной дороги.

Ранее в Мангистауской области поезд наехал на человека, в результате чего мужчина лишился ног. По информации ДП на транспорте, возбуждено уголовное дело. Предварительная причина случившегося - нарушение пострадавшим правил безопасности, а именно переход железнодорожных путей в неустановленном месте.

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