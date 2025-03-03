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Эзотерика

Попавшему под поезд мужчине оторвало ноги в Мангистау

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Железная дорога
На железнодорожной станции. Фото: пресс-служба АО "НК "КТЖ"

В Мангистауской области поезд наехал на человека, в результате чего мужчина лишился ног. По информации ДП на транспорте, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ", 28 февраля 2025 года в 21.46 на станции Боранкул произошел наезд на человека. Пострадавший доставлен в районную больницу станции Бейнеу. Информацию о происшествии передали в линейный отдел полиции станции Мангистау.

"Предварительная причина случившегося - нарушение пострадавшим правил безопасности: переход железнодорожных путей в неустановленном месте", - уточнили в пресс-службе.

В КТЖ отметили, что в 2024 году зафиксировали 75 случаев наезда на людей. Основные причины происшествий - нарушение правил перехода через железнодорожные пути, алкогольное опьянение, нахождение в наушниках и случаи суицида.

Как пояснили в пресс-службе ДП на транспорте, наезд на человека произошел в момент начала движения железнодорожного состава.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека".

1 марта на железнодорожном переезде в Атырауской области произошло столкновение грузового поезда и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.

На месте происшествия задействовали 2 восстановительных поезда и 6 единиц автомобильной техники. Несколько пассажирских поездов прибыли с задержкой.

А в феврале в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. По информации МЧС, в результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка.

Как рассказали в КТЖ, хлопок произошел в грузовом контейнере, принадлежащем частной компании. По предварительным данным, в контейнере находилось электрооборудование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2224983-popavshemu-pod-poezd-muzhchine-otorvalo-nogi-v-mangistau/