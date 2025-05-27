Женщину сбил самокат в Алматы, она получила два перелома (видео)

Женщину сбил самокат на пересечении улиц Абая и Алтынсарина в Алматы. Инцидент произошел вчера, 26 мая. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили очевидцы.

Как утверждают очевидцы, самокат был арендованным, а после инцидента самокатчик оставил его и скрылся с места происшествия. Сама пострадавшая получила перелом в результате столкновения.

Как рассказали в Управлении общественного здоровья Алматы, пациентку на "скорой" доставили в приемный покой Городской клинической больницы №7.

"После первичного осмотра были оперативно проведены необходимые диагностические мероприятия - рентгенография, ультразвуковое исследование и обезболивание с блокадой места перелома.

По результатам обследования выставлен диагноз: закрытый оскольчатый перелом лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости правого предплечья. Специалистами выполнена закрытая репозиция костных отломков с последующим наложением гипсовой лонгеты. Показаний для экстренной госпитализации не выявлено", - рассказали в УОЗ города.

Пациентку направили на дальнейшее амбулаторное наблюдение у хирурга и травматолога в поликлинике по месту прикрепления.

Мы также запросили комментарий в Департаменте полиции города, где рассказали, что в Управление полиции Ауэзовского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием самоката.

"На пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Абая неизвестная девушка, управляя самокатом, совершила наезд на женщину-пешехода и скрылась с места происшествия. Пострадавшая, 55-летняя жительница города, была доставлена в городскую больницу с травмой руки", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что по данному факту начато расследование. На данный момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя самоката и всех обстоятельств происшествия.

"Скрытие с места ДТП, в том числе с участием самокатов, является правонарушением и влечёт ответственность в соответствии с законодательством. Принцип неотвратимости наказания остаётся для нас приоритетом. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям виновного лица", - прокомментировали в ДП Алматы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алматы корреспондента телеканала КТК сбила самокатчица, когда она готовила сюжет на эту тему. Журналистка получила серьезные травмы.

Также в городе на нерегулируемом пешеходном переходе сбили несовершеннолетнюю девочку, которую доставили в больницу с телесными повреждениями.

В августе 2023 года сообщалось о появлении в городах Казахстана зон, которые различаются уровнем ограничений на пользование электросамокатами.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в марте 2024 года сообщил, что у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они смогут устанавливать дополнительные правила - где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

В прошлом году запретить самокатчикам ездить в парках и скверах предложили в Астане.