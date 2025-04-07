Девочку на самокате сбили на пешеходном переходе в Алматы

В Алматы на нерегулируемом пешеходном переходе сбили несовершеннолетнюю девочку, которую доставили в больницу с телесными повреждениями, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В Telegram-канале Kris_p_Almaty опубликовали информацию о том, что в Алматы сбили девочку на пешеходном переходе. Также было опубликовано фото с места происшествия.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место накануне в 21:22 в Бостандыкском районе города Алматы. Водитель автомашины марки BYD, следуя по улице Торайгырова в восточном направлении, на пересечении с улицей Кекилбаева допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девушку, которая пересекала улицу Торайгырова в южном направлении на электросамокате, на нерегулируемом пешеходном переходе", - сообщили в ДП.

Также в полиции рассказали, что несовершеннолетняя получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

Накануне сообщалось, в Караганде двухлетний ребенок на самокате угодил под колеса автомашины - его доставили в больницу.

В июле прошлого года в Алматы мальчик на самокате попал под колеса "ГАЗели" в Бостандыкском районе Алматы - он был госпитализирован.

А в феврале 2024 года житель Алматы заявил, что сотрудница банка и известный блогер сбила его на авто, когда он ехал на самокате.

К слову, на прошлой неделе в МВД сообщили, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.