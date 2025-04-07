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Девочку на самокате сбили на пешеходном переходе в Алматы

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Девушка едет на самокате
Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny / Getty Images

В Алматы на нерегулируемом пешеходном переходе сбили несовершеннолетнюю девочку, которую доставили в больницу с телесными повреждениями, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В Telegram-канале Kris_p_Almaty опубликовали информацию о том, что в Алматы сбили девочку на пешеходном переходе. Также было опубликовано фото с места происшествия.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место накануне в 21:22 в Бостандыкском районе города Алматы. Водитель автомашины марки BYD, следуя по улице Торайгырова в восточном направлении, на пересечении с улицей Кекилбаева допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девушку, которая пересекала улицу Торайгырова в южном направлении на электросамокате, на нерегулируемом пешеходном переходе", - сообщили в ДП.

Также в полиции рассказали, что несовершеннолетняя получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

Накануне сообщалось, в Караганде двухлетний ребенок на самокате угодил под колеса автомашины - его доставили в больницу.

В июле прошлого года в Алматы мальчик на самокате попал под колеса "ГАЗели" в Бостандыкском районе Алматы - он был госпитализирован.

А в феврале 2024 года житель Алматы заявил, что сотрудница банка и известный блогер сбила его на авто, когда он ехал на самокате.

К слову, на прошлой неделе в МВД сообщили, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2233712-devochku-na-samokate-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-almaty/