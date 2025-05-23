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"Дернул руль": в Алматы задержанный устроил ДТП, находясь в полицейской машине (видео)

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Место ДТП с участием полицейской машины
ДТП. Скриншот из видео: instagram.com/kris_p_almata

В Алматы столкнулся служебный автомобиль полиции и легковушка. Однако виновником ДТП, по предварительным данным, является задержанный, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте @kris_p_almata появилось видео необычного ДТП. На кадрах видно, что столкнулись полицейская машина и легковой автомобиль. Однако по словам автора, виновником происшествия стал задержанный, который находился в служебном автомобиле с полицейскими.

За разъяснением ситуации корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы. Стало известно, что ДТП произошло вчера, 22 мая, в Алмалинском районе.

"По предварительным данным, в ходе следования задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение.

Сотрудник полиции в момент происшествия находился при исполнении служебных обязанностей. Никто не пострадал", - сообщили в полиции.

По сведениям ДП Алматы, назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.

Несколько дней назад сообщалось, что житель Семея попытался скрыться от полиции, но в ходе погони не справился с управлением и попал в ДТП.

Ранее в полиции области Абай рассказали о другой погоне за пьяным водителем. Тогда были опубликованы кадры погони за парой, которая сначала пыталась скрыться на машине, а затем хотела убежать.

До этого в регионе на автодороге Омск - Майкапчагай полицейские остановили водителя мотоцикла без госзнаков, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.

Также погоню полицейских за пьяным водителем сняли на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытались догнать его в частном секторе, но тому удалось увернуться. В итоге путь нарушителю перекрыла другая машина.

Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2248146-dernul-rul-v-almaty-voditel-sprovociroval-dtp-nahodyas-v-policeyskoy-mashine-video/