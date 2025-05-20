Казахстанец пьяным пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Житель Семея попытался скрыться от полиции, но в ходе погони не справился с управлением и попал в ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области Абай.

Как рассказали в ДП, в Семее патрульные полицейские заметили автомобиль, нарушающий правила дорожного движения на улице Бозтаева. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение с высокой скоростью.

"Преследование завершилось на перекрестке: водитель Mazda, выехав на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной марки ГАЗ. От удара кузов автомобиля деформировался, водитель оказался зажат внутри.

Первые минуты после аварии оказались решающими - полицейские, пытавшиеся остановить нарушителя, первыми пришли ему на помощь. Совместно с прибывшими экипажами и неравнодушными водителями они отжали деформированную дверь и извлекли мужчину из салона. Медики зафиксировали у него лишь незначительные ссадины", - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что 38-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее повреждение автомобиля, а также за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Накануне в полиции области Абай рассказали о другой погоне за пьяным водителем. Тогда были опубликованы кадры погони за парой, которая сначала пыталась скрыться на машине, а затем хотела убежать.

До этого в регионе на автодороге Омск - Майкапчагай полицейские остановили водителя мотоцикла без госзнаков, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.

Также погоню полицейских за пьяным водителем сняли на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытались догнать его в частном секторе, но тому удалось увернуться. В итоге путь нарушителю перекрыла другая машина.

Отметим, что в соответствии со ст. 608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.