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"Ромео и Джульетта": полиция устроила погоню за водителем и его спутницей в Семее (видео)

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пытались скрыться
Задержанные. Кадр из видео: пресс-служба ДП области Абай

В полиции области Абай опубликовали кадры погони за парой, которая сначала пыталась скрыться на машине, а затем хотели убежать, передает NUR.KZ.

По данным пресс-службы ДП области Абай, патрульные заметили ВАЗ 2112, водитель которого грубо нарушал правила и проигнорировал требование об остановке.

"За рулем был 25-летний мужчина, рядом - юная спутница. Сцена словно из фильма: он давит на газ, она рядом, сзади - мигалки и сирены. Погоня завершилась в тупике. Однако "парочка" решила не сдаваться - бросив машину, они попытались убежать. Полицейские задержали обоих после короткой погони", - рассказали в полиции.

После задержания водитель объяснил, что не останавливался, так как "не слышал" полицейских.

Также выяснилось, что водитель лишен прав с 2021 года за аналогичное нарушение. Освидетельствование показало, что он снова был пьян.

"Машина водворена на спецстоянку, в отношении нарушителя начато досудебное расследование по факту управления в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишенным водительских прав.

Полиция напоминает: нет тут романтики пьесы Шекспира, только закон, изолятор и перспектива лишения свободы", - выразились в ДП.

В апреле текущего года в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции.

В октябре прошлого года погоня полицейских за водителем попала на видео в Павлодаре. На кадрах видно, как стражи порядка пытаются догнать его в частном секторе, но ему удается уворачиваться.

Также мы писали, что пьяный водитель Lexus пытался скрыться от полиции. Он не подчинился требованиям стражей порядка, а вместо этого прибавил скорость, но на одном из перекрестков при проезде на красный сигнал светофора попал в ДТП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246601-romeo-i-dzhuletta-policiya-ustroila-pogonyu-za-voditelem-i-ego-yunoy-sputnicey-v-semee-video/