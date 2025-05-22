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Toyota столкнулась с легковушкой и стройматериалами в Алматы: есть пострадавшие

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Врезался в остановку
Место ДТП. Фото: Zakon.kz

Два человека пострадали в результате ДТП, которое ночью произошло в Наурызбайском районе Алматы, когда водитель Toyota наехал на легковушку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о ДТП, которое минувшей ночью произошло в Наурызбайском районе города, в 01:10.

"Водитель автомашины марки Toyota Camry, следуя по проспекту Раимбека в восточном направлении, допустил столкновение с припаркованной машиной марки Nissan Cefiro, и далее, по инерции, допустил наезд на препятствие - сложенные строительные материалы", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что водителей доставили в больницу с телесными повреждениями, ведется расследование.

Вчера в Алматинской области легковой автомобиль, который оказался в кювете, вытащили спасатели. Никто из пассажиров не пострадал.

Накануне сообщалось, что в Алматы на Кульджинском тракте легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной - в результате ДТП погибли два человека.

Также вчера стало известно о другом смертельном ДТП: микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком в Костанайской области, погибли 6 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2247669-voditel-toyota-stolknulsya-s-legkovushkoy-i-stroitelnymi-materialami-v-almaty-est-postradavshie/