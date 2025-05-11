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Семилетнего мальчика сбили в одном из дворов Алматы

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Ребенок на кровати в больничной палате
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

В Алматы водитель сбил ребенка на дворовой дороге. Мальчика с повреждениями доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 11 мая в 13:30 в Наурызбайском районе.

"Водитель автомашины марки Changan, следу по дворовой дороге в южном направлении в микрорайоне Шугыла, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в одну из больниц города", - сообщили в полиции.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Наурызбайского района.

Напомним, ранее в Алмалинском районе Алматы насмерть сбили 7-летнего ребенка, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека.

Также в Алматы произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

В марте этого года мы сообщали, что в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

А в феврале школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2243853-semiletnego-malchika-sbili-v-odnom-iz-dvorov-almaty/