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Школьный автобус сбил насмерть 10-летнюю девочку в Акмолинской области

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Школьный автобус
Школьный автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

19 февраля на территории IT - школы села Караоткель водитель школьного автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения, заявили в полиции.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится расследование, сообщили в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2222117-shkolnyy-avtobus-sbil-nasmert-10-letnyuyu-devochku-v-akmolinskoy-oblasti/