Школьный автобус сбил насмерть 10-летнюю девочку в Акмолинской области

Школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

19 февраля на территории IT - школы села Караоткель водитель школьного автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения, заявили в полиции.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится расследование, сообщили в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.