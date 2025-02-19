Школьный автобус сбил насмерть 10-летнюю девочку в Акмолинской области
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Школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
19 февраля на территории IT - школы села Караоткель водитель школьного автобуса совершил наезд на несовершеннолетнюю 2015 года рождения, заявили в полиции.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится расследование, сообщили в ДП.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2222117-shkolnyy-avtobus-sbil-nasmert-10-letnyuyu-devochku-v-akmolinskoy-oblasti/