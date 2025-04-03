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Семилетнего мальчика насмерть сбили в Алматы

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В Алматы сбили мальчика
Место ДТП. Фото: Zakon.kz

В Алмалинском районе Алматы насмерть сбили 7-летнего ребенка, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, сегодня в 15:30 в Алмалинском районе Алматы произошел наезд на ребенка.

"Водитель автомашины марки Jetour, следуя по улице Байзакова в северном направлении, южнее улицы Богенбай батыра, допустил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на восток в неустановленном месте.

От удара пешехода отбросило на автомашину марки Hyundai, что следовала в противоположенную сторону. К огромному сожалению, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Также в сообщении указано, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания ДП города Алматы возбуждено уголовное дело.

Напомним, накануне в Алматы произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

В марте этого года мы сообщали, что в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

А в феврале школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2232942-semiletnego-malchika-nasmert-sbili-v-almaty/