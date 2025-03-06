Школьницу сбили насмерть в Астане
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В Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, в совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали информацию о том, что на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары в Астане сегодня сбили ребенка.
В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары, при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.
В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения", - сообщили в ДП.
В пресс-службе управления здравоохранения Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали, что на место ДТП приезжали сотрудники скорой.
"В результате ДТП, произошедшего на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары, от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался несовершеннолетний.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, но, несмотря на оказанную помощь, была зафиксирована биологическая смерть", - сказано в сообщении.
Несколько недель назад школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет.
В ноябре 2024 года в Сети появилась информация о том, что автобус школьной развозки переехал ребенка близ Алматы. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.
Осенью прошлого года возле средней школы №26 в Астане водитель авто совершил наезд на 14-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2226006-shkolnicu-sbili-nasmert-v-astane/