Школьницу сбили насмерть в Астане

В Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, в совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали информацию о том, что на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары в Астане сегодня сбили ребенка.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары, при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения", - сообщили в ДП.

В пресс-службе управления здравоохранения Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали, что на место ДТП приезжали сотрудники скорой.

"В результате ДТП, произошедшего на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары, от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался несовершеннолетний.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, но, несмотря на оказанную помощь, была зафиксирована биологическая смерть", - сказано в сообщении.

Несколько недель назад школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет.

В ноябре 2024 года в Сети появилась информация о том, что автобус школьной развозки переехал ребенка близ Алматы. В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

Осенью прошлого года возле средней школы №26 в Астане водитель авто совершил наезд на 14-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован.