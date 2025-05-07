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Водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия в Акмолинской области

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Мужчина-водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

В Сети появилась информация, что в Акколе Акмолинской области водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале HALYQSTAN. Авторы написали, что вечером 5 мая в городе Акколь Акмолинской области автомашина наехала на девочку.

"Водитель скрылся с места происшествия. Ребенка экстренно госпитализировали в районную больницу с множественными ушибами и открытыми ранами. Пострадавшая пришла в сознание только на второй день, едва вспомнив, что произошло", - говорится в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области. Нам сообщили, что личность водителя уже установлена.

"5 мая в городе Акколь водитель, следуя на автомобиле Mitsubishi ASX, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая шла по обочине. Пострадавшая госпитализирована в больницу. Личность водителя установлена. По данному факту полицией проводится расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, ранее авария с участием ребенка произошла в Караганде - 9-летнюю девочку сбила легковушка. Пострадавшая попала в больницу.

А в селе Зеренда в Акмолинской области водитель трактора совершил наезд на переходившего дорогу ребенка. Девочка чудом осталась жива.

Стоит отметить, что в этом году в Казахстане произошло несколько смертельных ДТП с участием детей. Например, в начале апреля в Алмалинском районе Алматы насмерть сбили 7-летнего ребенка, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека. Сообщалось, что мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте.

За день до этого в Алматы произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

В марте этого года мы сообщали, что в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2242815-voditel-sbil-rebenka-i-skrylsya-s-mesta-proisshestviya-v-akmolinskoy-oblasti/