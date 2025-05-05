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Эзотерика

9-летнюю девочку сбили на улице в Караганде (видео)

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Ребенок выбежал на проезжую часть
Авария. Кадр из видео: instagram.com/vk_gazeta

Авария с участием ребенка произошла в Караганде - 9-летнюю девочку сбила легковушка. Пострадавшая попала в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Кадры с места аварии опубликовали в паблике vk_gazeta в Instagram. На них видно, как ребенок выскочил под колеса машины - девочка переходила дорогу за грузовиком и ее сбил автомобиль, который ехал навстречу.

В пресс-службе ДП Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП имело место 1 мая этого года примерно в 14:20 на улице Морозова.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомашины Toyota допустил наезд на пешехода, которая выбежала на проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП 9-летняя девочка была доставлена в медучреждение.

"Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Стоит отметить, что в этом году в Казахстане произошло несколько смертельных ДТП с участием детей. Например, в начале апреля в Алмалинском районе Алматы насмерть сбили 7-летнего ребенка, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека. Сообщалось, что мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте.

За день до этого в Алматы произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

В марте этого года мы сообщали, что в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2241951-9-letnyuyu-devochku-sbili-na-ulice-v-karagande-video/