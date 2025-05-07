Подполковник полиции погиб в ДТП в Костанайской области

Глава МВД РК Ержан Саденов сообщил в соцсети о гибели в ДТП инспектора полиции Костанайской области, подполковника полиции Батырсаима Зайтинова, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте министра внутренних дел РК Ержана Саденова.

"Выражаю соболезнования родным и близким участкового инспектора полиции Департамента полиции Костанайской области, подполковника полиции Батырсаима Зайтинова, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей.

Его имя останется в памяти коллег и ведомства.

Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку", - написал министр.

О подробностях ДТП не сообщается. Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу полиции Костанайской области за комментарием.

Добавим, ранее в конце апреля в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший лейтенант полиции Нуржан Дунбаев.

До этого в феврале в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір.

Позже стало известно, что инспектор патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области трагически погиб при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.

А в середине марта сообщалось, что во время учебно-тренировочных мероприятий в Карагандинской области погиб майор полиции.