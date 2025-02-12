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Полицейский погиб в Жамбылской области

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Полицейский погиб в Жамбылской области
Погибший полицейский. Фото: www.instagram.com/zhambyl_police

В Жамбылской области в ДТП при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 11 февраля в 19.40 на 203 километре автодороги Алматы - Ташкент водитель автомобиля марки Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории.

В результате ДТП двух сотрудников полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами госпитализировали в Кордайскую центральную районную больницу.

Старший инспектор батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Үшкемпір Абай Бақытбекұлы 12 февраля скончался в реанимационном отделении больницы.

Старший лейтенант полиции Абай Үшкемпір служил в органах внутренних дел с с 14 декабря 2017 года, в занимаемой должности - с 6 февраля 2025 года. За период службы имел 9 поощрений.

"Департамент полиции Жамбылской области выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника полиции", - отметили в ведомстве.

Ранее в одном из спорткомплексов Астаны скончался после тренировки сотрудник полиции. Бригада скорой помощи незамедлительно предприняла реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал инфаркт миокарда.

В начале года в Алматы полицейский скончался после ножевого ранения, подозреваемого в нападении сразу же задержали. Отмечалось, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время.

Позже в соцсетях появилось видео инцидента. У 31-летнего сотрудника полиции остались жена и четверо детей: две дочери и два сына. Его похоронили в родном Байконуре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2220060-policeyskiy-pogib-v-zhambylskoy-oblasti/