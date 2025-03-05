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Полицейский из Туркестанской области погиб во время преследования нарушителя

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Канат Габитов
Канат Габитов. Фото: facebook.com/erzhansadenov

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов сообщил о гибели инспектора патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области, передает NUR.KZ.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким старшего лейтенанта полиции Каната Габитова, инспектора патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области, трагически погибшего при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.

Министерство внутренних дел окажет необходимую поддержку семье погибшего", - написал глава ведомства на своей странице в Facebook.

Напомним, в феврале в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір.

Как рассказали в ДП региона, на 203 километре автодороги Алматы - Ташкент водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории.

В результате аварии двух сотрудников полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами госпитализировали в Кордайскую центральную районную больницу. Однако Абай Үшкемпір скончался в реанимации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225739-policeyskiy-pogib-v-turkestanskoy-oblasti/