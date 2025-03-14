Майор полиции погиб в Карагандинской области

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов сообщил о гибели полицейского во время учебно-тренировочных мероприятий в Карагандинской области, передает NUR.KZ.

"Выражаю соболезнования родным и близким сотрудника Департамента полиции Карагандинской области, майора полиции Алиева А., погибшего в результате несчастного случая, произошедшего при проведении учебно-тренировочных мероприятий.

МВД окажет всю необходимую поддержку семье погибшего.

На место происшествия направлена комиссия во главе с моим заместителем. Ход расследования находится на контроле", - написал глава ведомства в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что инспектор патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области трагически погиб при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.

Также в феврале в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір.

Как рассказали в ДП региона, на 203 километре автодороги Алматы - Ташкент водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории.

В результате аварии двух сотрудников полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами госпитализировали в Кордайскую центральную районную больницу. Однако Абай Үшкемпір скончался в реанимации.