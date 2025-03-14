Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Майор полиции погиб в Карагандинской области

Опубликовано:

Погибший полицейский
Погибший полицейский. Фото: instagram.com/sadenov_online

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов сообщил о гибели полицейского во время учебно-тренировочных мероприятий в Карагандинской области, передает NUR.KZ.

"Выражаю соболезнования родным и близким сотрудника Департамента полиции Карагандинской области, майора полиции Алиева А., погибшего в результате несчастного случая, произошедшего при проведении учебно-тренировочных мероприятий.

МВД окажет всю необходимую поддержку семье погибшего.

На место происшествия направлена комиссия во главе с моим заместителем. Ход расследования находится на контроле", - написал глава ведомства в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что инспектор патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области трагически погиб при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.

Также в феврале в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір.

Как рассказали в ДП региона, на 203 километре автодороги Алматы - Ташкент водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории.

В результате аварии двух сотрудников полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами госпитализировали в Кордайскую центральную районную больницу. Однако Абай Үшкемпір скончался в реанимации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2228196-mayor-policii-pogib-v-karagandinskoy-oblasti/