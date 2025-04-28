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Автобус въехал в троллейбус в Алматы: есть пострадавшие

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: t.me/almatylive_kz

Сегодня, 28 апреля, в Сети появилась информация о ДТП в Алматы, при котором автобус въехал в троллейбус. Сообщение прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-аккаунте Almaty Live. Авторы написали, что автобус №25 въехал в стоящий троллейбус №19.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"Данное ДТП имело место сегодня в Бостандыкском районе Алматы. Водитель автобуса, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, восточнее улицы Розыбакиева допустил наезд на троллейбус, водитель которого занимался высадкой и посадкой пассажиров на остановочном комплексе.

В результате данного ДТП, по предварительным данным, 13 человек обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Бостандыкского района.

Напомним, прошлой осенью в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Обошлось без жертв и пострадавших.

До этого в июле в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

А в августе водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.

В сентябре автобус наехал на ногу пенсионеру в Алматы. Водитель автобуса при совершении маневра "поворот налево", допустил наезд на пешехода - дедушку 1938 года рождения, который пересекал дорожную часть в западном направлении в неустановленном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2240121-avtobus-vehal-v-trolleybus-v-almaty-est-postradavshie/