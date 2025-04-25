Осталось пятеро детей: стали известны подробности гибели полицейского на юге Казахстана

В Жамбылской области простились с полицейским, погибшим в результате ДТП. Как оказалось, причиной аварии стала выбежавшая на трассу лошадь, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, авария произошла 23 апреля вечером на трассе Тараз – Шымкент. Экипаж полиции во время патрулирования трассы столкнулся с лошадью. Удар был неожиданным и такой силы, что один из полицейских погиб на месте. Второй сотрудник сейчас в больнице.

Погибшего полицейского звали Нуржан Дунбаев. Ему было 44 года, 17 из которых он проработал в органах внутренних дел. Вчера его похоронили со всеми почестями. У старшего лейтенанта остались вдова и пятеро детей.

Его 42-летний коллега получил серьезные травмы, остался жив, но прийти и проститься с напарником не смог.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

"Нуржан-ага был очень хорошим человеком, очень позитивным. Когда на работу приходили молодые, старался помогать им во всем. К нему все тянулись, мнение спрашивали. Он был честным, принципиальным и добрым. Мы еще не можем поверить в то, что произошло", - делится коллега погибшего Бекнут Болат.

Источник: КТК

Напомним, ранее соболезнования связи со смертью полицейского выразил глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил также, что семье сотрудника МВД будет оказана помощь.

Добавим, в феврале в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір.

Позже стало известно, что инспектор патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области трагически погиб при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.

А в середине марта сообщалось, что во время учебно-тренировочных мероприятий в Карагандинской области погиб майор полиции.