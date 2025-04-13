Полицейский погиб в области Абай

В области Абай погиб сотрудник правоохранительных органов - младший сержант полиции Айдос Айдарханұлы, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент региона.

На странице департамент полиции области Абай в Instagram опубликованы соболезнования от имени начальника ДП генерал-майора полиции Бекторе Сұлтана.

"Его самоотверженный труд, преданность присяге и высокий профессионализм навсегда останутся в сердцах коллег и всех, кто знал его лично. Это невосполнимая утрата для всей системы органов внутренних дел, и мы скорбим вместе с вами", - выразил соболезнования глава ДП родным погибшего сотрудника.

В комментариях к посту уточняется, что Айдос Айдарханұлы погиб в результате ДТП. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Напомним, в марте в Туркестанской области во время преследования нарушителя трагически погиб старший лейтенант полиции.

В начале года в Алматы полицейский скончался после ножевого ранения, подозреваемого в нападении сразу же задержали. Отмечалось, что сотрудник полиции находился вне службы и в нерабочее время.

Позже в соцсетях появилось видео инцидента. У 31-летнего сотрудника полиции остались жена и четверо детей: две дочери и два сына. Его похоронили в родном Байконуре.