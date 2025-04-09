Мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе под Алматы

В ночь на 9 апреля на 36 километре трассы Алматы - Бишкек на пешеходном переходе произошел смертельный наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции Алматинской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло на 36-м километре автодороги Алматы - Бишкек, по факту смерти пешехода возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, 22-летний водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водитель водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

ДТП в Алматинской области. Фото: zakon.kz

Zakon.kz уточняет, что наезд на пешехода произошел на повороте в село Турар, прямо на пешеходном переходе. Отмечается, что на этом участке дороги фонари не работают.

ДТП в Алматинской области. Фото: zakon.kz

Ранее 3 апреля в Алмалинском районе Алматы насмерть сбили 7-летнего ребенка, полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека.

Накануне, 2 апреля, в Алматы также произошло ДТП, в результате которого погибла семилетняя девочка - грузовик допустил наезд на ребенка.

Ранее в марте в Алматы насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. К расследованию ДТП приступили сотрудники управления дознания.

До этого в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, в совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.